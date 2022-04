Nghệ An: 234 xe tải cơi nới thành thùng bị cắt gọt

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra xe quá tải của Thanh tra Bộ Giao thông – Vận tải, từ 09/11 đến 09/12/2021, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra trên các tuyến đường bộ.

(Baonghean.vn) - Nhiều đoạn đường bị bong tróc, lớp cát sỏi trồi lên mặt đường; ngày nắng bụi mù đặc, ngày mưa một số điểm trở thành vũng nước lớn, đe dọa an toàn giao thông

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm.

(Baonghean.vn) - Địa bàn Nghệ An hiện có rất nhiều tuyến đường dân sinh đang xuống cấp trầm trọng, nguyên nhân là do xe quá khổ, quá tải hoành hành gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của các địa phương.