Nghệ An: 3 cán bộ hợp tác xã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn

(Baonghean.vn) - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 bị can, gồm Cao Thanh Long, Đinh Tiến Dũng, Bùi Văn Sơn về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.