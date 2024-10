Xây dựng Đảng Nghệ An 3 năm liên tục đạt giải tập thể xuất sắc Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tối 20/10, Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, địa phương và các tác giả trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An nhận Giải Tập thể xuất sắc trong việc triển khai có hiệu quả Cuộc thi. Ảnh: Sỹ Thành

Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của 3 năm trước, chất lượng cuộc thi ngày càng nâng cao; đồng thời là năm triển khai Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với gần 470.000 tác phẩm gửi về dự thi cấp tỉnh, qua vòng sơ khảo đã gửi ra Trung ương dự thi với 5.235 tác phẩm, trong đó loại hình tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) có 2.190 tác phẩm, loại hình báo (báo in và báo điện tử) có 2.385 tác phẩm, loại hình truyền hình có 298 tác phẩm, loại hình phát thanh có 233 tác phẩm, loại hình video clip có 129 tác phẩm.

Trao giải B cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Sỹ Thành

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức trao giải cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi; đồng thời trao giải theo các loại hình tác phẩm dự thi, gồm: Loại hình bài tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh, truyền hình, video clip. Mỗi loại hình gồm: 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải Khuyến khích.

Trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Sỹ Thành

Tỉnh Nghệ An vinh dự là 1/20 đơn vị xuất sắc trong toàn quốc (là năm thứ 3 liên tục đạt danh hiệu này) và có 3 cá nhân đạt giải, gồm: đồng chí Trần Thị Thúy, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh với tác phẩm “Tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị - chìa khoa gia tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước các luận điệu chống phá” đạt giải B loại hình tạp chí; nhóm tác giả Bùi Lý - Nguyễn Thương - Trọng Hùng - Cẩm Tú, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tân Kỳ với tác phẩm “Nữ Bí thư Chi bộ Thung Mòn” đạt giải B loại hình phát thanh; nhóm tác giả Nguyễn Xuân Bản - Đàm Minh Quang, Công an huyện Quỳnh Lưu với tác phẩm “Nhận diện, phản bác luận điệu phủ nhận vai trò của Công đoàn Việt Nam và ý đồ lôi kéo công nhân tham gia các tổ chức ngoài Công đoàn” đạt giải C loại hình tạp chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả Cuộc thi đã mang lại, nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt giải cao. Trong thời gian tới, đồng chí Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị, cấp uỷ, đảng viên cần tiếp tục triển khai có sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Thứ hai, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn chặt với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tránh để kẻ xấu lợi dụng, chống phá. Thứ ba, tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội gắn với đổi mới công tác tổng kết lý luận và quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Thứ tư, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tổng kết Cuộc thi năm 2024 và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ 5 năm 2025, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khẳng định Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị.