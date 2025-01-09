Pháp luật Nghệ An: 30 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 Sáng 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các phạm nhân được đặc xá lần này có mức án từ 8 tháng đến 4 năm, về các tội: Cố ý gây thương tích; Đánh bạc; Trộm cắp tài sản; Buôn bán hàng cấm; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Gây rối trật tự công cộng…

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

Theo đó, để được đặc xá, các phạm nhân phải đáp ứng các điều kiện như: Có quá trình cải tạo tốt, đã chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn án phạt tù (hoặc 1/4 thời hạn đối với một số trường hợp đặc biệt). Ngoài ra, các phạm nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dân sự liên quan như bồi thường dân sự, án phí. Đặc biệt, việc phạm nhân được đặc xá không ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà - Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Xuân Trà - Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đợt đặc xá lần này diễn ra vào thời điểm đặc biệt - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là minh chứng sinh động cho chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, luôn tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, xét duyệt hồ sơ với tinh thần thận trọng, chặt chẽ, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Tiểu ban Chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh đã kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng từng trường hợp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong toàn bộ quy trình.

Lãnh đạo Trại Tạm giam bày tỏ mong muốn, sau khi được đặc xá, các phạm nhân sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống có ích, phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình cải tạo, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Phạm nhân làm thủ tục trước khi rời trại. Ảnh: Quang Vinh

Trước đó, nhằm giúp các phạm nhân sẵn sàng tái hòa nhập xã hội sau khi được đặc xá, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều lớp tư vấn về pháp luật, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp… Qua đó, giúp họ trang bị kiến thức, tâm thế và định hướng rõ ràng cho cuộc sống sau khi trở về địa phương.