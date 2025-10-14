Pháp luật Nghệ An: 33 bị cáo hầu tòa trong vụ lừa đảo bằng kịch bản giả danh cơ quan tố tụng từ Campuchia Cầm đầu đường dây giả cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án lừa hơn 14 tỷ của nhiều bị hại do Phan Văn Phượng cầm đầu. Giúp sức cho Phượng gồm nhiều anh em họ hàng, bạn bè của đối tượng này.

Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 33 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Văn Phượng (SN 1991), trú xã Quang Đồng (Nghệ An) cầm đầu.

Phan Văn Phượng có nhiều năm sinh sống tại Campuchia và Myanmar nên quen biết người đàn ông Đài Loan xưng tên A Minh. Người này giới thiệu là chủ của các “công ty” hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Chúng sử dụng các kịch bản khác nhau, gọi điện thoại cho người dân để đe dọa họ có liên quan đến đường dây phạm tội ma túy, rửa tiền, dọa có lệnh bắt tạm giam. Khi người dân lo sợ, thanh minh thì đối tượng yêu cầu khai báo đang dùng tài khoản ngân hàng nào, có bao nhiêu tiền rồi yêu cầu hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền của mình không liên quan đến hành vi phạm tội.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do công ty cấp, hoặc cung cấp mã OTP cho đối tượng, rút tiền trong các sổ tiết kiệm. Khi bị hại gửi tiền vào tài khoản mang tên mình, đối tượng chiếm đoạt quyền quản lý tài sản.

Công ty có cơ cấu tổ chức hoạt động chặt chẽ, bài bản gồm nhiều bộ phận, cấp bậc, phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể, mỗi bộ phận là một phần không thể thiếu trong quy trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài chủ là A Minh thì công ty còn có đối tượng quản lý, người phiên dịch, các nhân viên người Việt Nam được phân công theo nhóm D1, D2, D3 là những người trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý. Sau đó, D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Khi bắt đầu làm việc tại công ty, các nhân viên được phát tài liệu theo kịch bản để hướng dẫn cách thức lừa đảo, sau khi học một thời gian sẽ thực hành.

Sau khi trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động của công ty lừa đảo, do được hứa hẹn trả lợi nhuận cao nên Phượng đã thống nhất hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo. Phượng có nhiệm vụ tuyển mộ nhân viên là người Việt Nam sang lừa đảo, trực tiếp quản lý nhân viên.

Ngày 18/12/2022, Phượng về Việt Nam gặp gỡ, liên lạc với một số người là anh em họ hàng, bạn bè quen biết để tuyển mộ sang Campuchia làm việc lừa đảo.

Những người đầu tiên là Đoàn Văn Tùng (SN 1990, anh con cậu của Phượng), Hứa Cảnh Thế (SN 1995, trú xã Yên Thành, em rể Phượng), Nguyễn Trọng Thông (SN 1996, trú xã Quang Đồng), Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân (SN 1987, trú xã Quang Đồng), Đặng Quy Quang (SN 1978, trú tại xã Vân Du).

Ngoài ra, Phượng còn nói những người này nếu có người thân, bạn bè muốn sang Campuchia làm việc thì rủ sang làm cùng. Khi có người muốn đi Phượng sẽ sắp xếp lịch, đặt vé máy bay.

Do được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” được công ty chi trả toàn bộ chi phí ban đầu nên đã thu hút thêm nhiều người khác ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (cũ) liên hệ sang Campuchia làm việc.

Ngày 11/3/2023 Phượng và các đối tượng xuất cảnh sang Campuchia, đến trụ sở công ty tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville, Phnompenh và bắt đầu học kịch bản để lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024 bằng thủ đoạn trên các đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Do vụ án có nhiều bị cáo, nên dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài nhiều ngày.