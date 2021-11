Nghệ An: 35 thí sinh được trao giải thưởng Đại sứ văn hóa đọc

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các thí sinh đạt giải và các em học sinh trên địa bàn thành phố Vinh.

Quang cảnh buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3, năm 2021. Ảnh: Công Kiên

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3, năm 2021 được phát động vào ngày 21/4 (Ngày Hội sách và Văn hóa đọc Việt Nam) và kết thúc nhận bài vào ngày 5/7. Thông tin về cuộc thi được gửi đến các phòng giáo dục và đào tạo, Trường THPT các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, trang Facebook Thư viện tỉnh Nghệ An.