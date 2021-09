Nghệ An: 36 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

Sáng 8/9, ông Phạm Hồng Trang - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết: Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã họp xét tha tù cho các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngô Văn Phú Sau quá trình làm việc thận trọng, xem xét công khai, dân chủ và chính sách trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, Hội đồng đã quyết định tha tù trước thời hạn cho 4 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam số 3 và Trại giam số 6, Bộ Công an. Có 2 phạm nhân do 2 cơ sở giam giữ này đề nghị không được chấp nhận tha tù trước thời hạn do phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Đối với 32 phạm nhân được đề nghị giảm án đợt này do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị đều được Hội đồng chấp nhận. Các phạm nhân này có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và đều có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 6 phạm nhân dịp 2/9/2021. Ảnh tư liệu: Đặng Nguyễn Trong đó, người được giảm nhiều nhất là 6 tháng tù, người được giảm ít nhất là 6 ngày tù; có 07 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù được trả tự do trở về với gia đình và xã hội.



Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân dịp Quốc khánh thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời khuyến khích, khích lệ các phạm nhân đang chấp hành án tích cực thi đua cải tạo tốt sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng và trở thành người tốt, có ích cho xã hội.