Nghệ An: 4 ngày nghỉ lễ chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

Số liệu của Phòng cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cung cấp cho thấy, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 1 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong xảy ra tại địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) vào ngày 30/4. Ảnh tư liệu Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT tổ chức 399 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.526 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản hành chính về TTATGT 947 trường hợp. Trong đó, 339 trường hợp là người điều khiển xe ôtô (xe khách 39, xe tải 199, xe con 61, xe buýt 10, xe taxi 30); 605 trường hợp là xe mô tô - gắn máy, 3 trường hợp xe máy điện. Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 xe ô tô, 180 mô tô - xe máy, 1 xe máy điện. Ra quyết định xử phạt 477 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 324.570.000 đồng.