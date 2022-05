Nghệ An: 40 tập thể và cá nhân được khen thưởng về công tác nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị can là Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1971; nơi đăng ký NKTT: Khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An gồm 37 đồng chí.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Đại tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.