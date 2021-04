Nghệ An: 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 8/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt, đồng thời bàn giao 53 người nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất thời gian cách ly tập trung, đồng thời kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với Covid-19, 53 công dân Trung Quốc này bị Công an tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền 210 triệu đồng. Trong đó, một trường hợp do chưa đủ 18 tuổi nên chịu mức phạt 2 triệu đồng; 52 người còn lại bị xử phạt 4 triệu đồng/người vì hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại khoản a, điểm 3, Điều 17, Nghị định 167 của Chính phủ.

53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: TH Liên quan đến tài xế và chủ xe, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 3348, Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Trước đó, ngày 9/3/2021, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan chặn bắt xe khách giường nằm của nhà xe Trà My khi chiếc xe này chạy trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai. Lúc này trên xe ngoài 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn có 4 người Việt Nam.

Đến tối 17/3, lợi dụng sơ hở, 4 người Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Hai người bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ sau đó. Hai người còn lại kịp bắt xe khách bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, cả hai bị bắt giữ tại địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khi đang trên một chiếc xe khách.