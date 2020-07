Nghệ An: 6 tháng đầu năm thu thuế 4.755 tỷ đồng

Tại Nghệ An, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế đã nỗ lực cố gắng; 6 tháng đầu năm thu thuế 4.755 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), bằng 44 % dự toán và bằng 93% so với cùng kỳ. Một trong những hoạt động nổi bật của Cục Thuế Nghệ An là tiến hành cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, sáp nhập từ 21 chi cục và 97 đội xuống còn 10 Chi cục Thuế khu vực và 58 đội thuế. Sau sáp nhập, công tác quản lý thuế vẫn ổn định, hiệu quả hơn.