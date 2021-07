Nghệ An: 68 Đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Để hỗ trợ cho thí sinh, người nhà thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2021. Trong đó, thành lập 68 Đội hình Thanh niên tình nguyện được thành lập hoạt động tại 68 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Sáng 7/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức động viên, thăm hỏi và tặng quà các Đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các tình nguyện viên cần tiếp tục tuyên truyền đến thí sinh và người nhà các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt chú ý tới việc đeo khẩu trang, phối hợp với lực lượng y tế đo thân nhiệt, hỗ trợ nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong khi làm nhiệm vụ để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn trao tặng các suất quà tới các Đội thanh niên tình nguyện, mong muốn các tình nguyện viên phối hợp tốt với các lực lượng liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hết mức cho các sỹ tử trong quá trình tham gia kỳ thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức có các hoạt động chính như: tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự thi; thăm hỏi, trao tặng quà các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các nhóm tình nguyện “Xe ôm không đồng”; tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để kỳ thi diễn thành công trọn vẹn.