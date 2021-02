Nghệ An: 7 ngày nghỉ Tết, camera giám sát phát hiện trên 500 trường hợp vi phạm

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 10- 16/2, tức 29 đến ngày mùng 5 Tết) trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và các trường hợp đột xuất khác.

Giao thông thông suốt trong những ngày nghỉ Tết. (Ảnh chụp ở bùng binh Hải quan ngày 10/2, tức 29 Tết). Ảnh: Lê Thắng Trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 3 vụ, tăng 2 người chết, giảm 3 người bị thương.



Trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT tổ chức 332 ca tuần tra, kiểm soát với 1.258 lượt CBCS, lập biên bản hành chính 235 trường hợp. Trong đó, người điều khiển xe ô tô 27 trường hợp (xe khách 13 trường hợp, xe tải 3, xe con 10, xe taxi 1), người điều khiển mô tô - xe máy 208 trường hợp. Tạm giữ 57 xe mô tô; đồng thời ra quyết định xử phạt 50 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 40.300.000 đồng.



Trong số này, 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn , 10 trường hợp vi phạm tốc độ , 166 trường hợp không đội MBH, 87 trường hợp không có GPLX, 55 trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký...

Trực xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát giao thông. Ảnh: Đ.C Thông qua hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện và ghi nhận 552 trường hợp, trong đó chạy quá tốc độ 501 trường hợp, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông 51 trường hợp.