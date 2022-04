Nghệ An: 790 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An thông tin, trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 3 người bị thương.