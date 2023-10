Nghệ An áp dụng cách làm mới trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Do vậy, cùng với tổ công tác của Bộ, Công an tỉnh đã triển khai tổ công tác về các địa bàn tiến hành kiểm soát, xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Xử lý nghiêm

Có mặt ở chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km450+600 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Quán Hành vào trưa 30/9, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh liên tục dừng các phương tiện để kiểm tra. Theo ghi nhận, hầu hết lái xe đều tỏ ra thoải mái và chấp hành tốt việc kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông.

Anh N.V.Đ, trú ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh, một lái xe ô tô con bày tỏ quan điểm: “Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm mới này, bởi tổ kiểm tra không thuộc lực lượng CSGT tại địa bàn sẽ hạn chế việc can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm vì nếu địa bàn quen thuộc khó tránh khỏi các mối quan hệ, ảnh hưởng đến việc xử lý. Khi tổ công tác từ địa bàn khác đến, tôi nghĩ rằng, lực lượng chức năng sẽ thực hiện tốt hơn phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cũng theo anh N.V.Đ, việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe cần được duy trì thường xuyên, trước khi cá nhân mỗi người tự ý thức. Bởi nếu để những người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn là hiểm họa cho những người cùng tham gia giao thông.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: PV

Sau gần 2 tiếng đồng hồ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm. Với mỗi trường hợp vi phạm là một lý do để biện minh, như vì cả nể đi ăn tiệc, liên hoan, gặp gỡ bạn bè buộc phải uống rượu, bia. Anh T.Đ.V điều khiển xe máy mang BKS 37B1-97xxx có kết quả nồng độ cồn trong hơi thở 0,075mg/lít khí thở thanh minh: “Đi ăn mừng chẵn tháng con người bạn nên rất khó từ chối. Tôi không uống nhiều, chỉ uống khoảng 3 chén rượu”.

Có những trường hợp thì tìm cách can thiệp, như trường hợp anh N.V.D, điều khiển xe ô tô mang BKS 29A-99xxx, ngay sau khi dừng xe, tổ công tác thông báo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người điều khiển ô tô chấp hành kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, mà đưa điện thoại ra gọi cho người thân rồi năn nỉ cán bộ trong tổ công tác nghe máy. Nhưng với sự cương quyết, cán bộ tổ công tác không nghe điện thoại và cuối cùng anh N.V.D đành phải chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, cho kết quả ở mức 0,25mg/lít khí thở.

Tiếp đó, trưa 3/10, chúng tôi có mặt cùng tổ công tác tại chốt kiểm tra tại Km33+100 trên Quốc lộ 46, thuộc địa phận huyện Nam Đàn. Theo tổ công tác, thực tế khi biết lực lượng đứng chỗ này, người vi phạm sẽ tìm cách trốn tránh, tìm đường khác để đi, chưa kể có những đối tượng thông qua mạng xã hội để báo chốt… Bởi vậy, trong kế hoạch, tổ công tác sẽ kiểm tra xử lý ở bất kỳ điểm nào và di chuyển thay đổi địa bàn kiểm tra liên tục.

Lái xe chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PV

Với phương thức hoạt động tương tự tổ công tác của Bộ Công an, sau khi chia làn, tất cả các phương tiện đi qua đều bị dừng kiểm tra. Sau 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm. Anh N.V.T, điều khiển xe máy mang BKS 37B2-70xxx, một trong số những trường hợp vi phạm, cho biết: “Tôi uống khoảng 2 cốc bia, cũng nghĩ đã quá trưa giờ này chắc không gặp CSGT, ai ngờ lực lượng vẫn đứng kiểm tra trên đường”.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng CSGT Công an tỉnh, riêng từ ngày 30/9 đến 9/10, tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an 6 đơn vị (Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành và Thanh Chương) tập trung xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; dừng 4.870 phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó: 3 xe ô tô, 34 xe mô tô; tạm giữ 37 phương tiện, xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Không có vùng cấm, ngoại lệ

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, việc kiểm tra không ngoài mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân liên quan đến nồng độ cồn. Bởi vậy, việc xử lý vi phạm sẽ thực hiện theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Kế hoạch kiểm tra được thực hiện từ ngày 30/9- 15/10/2023. Tổ công tác chủ trì phối hợp với công an các đơn vị, địa phương lựa chọn tuyến đường trọng điểm, thời gian phù hợp để tuần tra, kiểm soát, việc kiểm soát được bảo đảm an toàn và nhanh chóng, không gây phiền hà cho người tham gia giao thông.

Một trường hợp vi phạm bị xử lý. Ảnh: PV

Với các trường hợp là cán bộ, công nhân viên chức, nếu vi phạm nồng độ cồn, ngoài xử lý theo quy định, lực lượng CSGT sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, cơ quan theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Gần đây nhất là Văn bản số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, thực tế nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, nên so với trước đây số trường hợp vi phạm đã giảm, đó cũng là một trong những lý do kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Bởi vậy, việc tăng cường kiểm tra, ngoài giúp người dân buộc phải thay đổi ý thức, hình thành thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Việc tổ công tác kiểm tra không thuộc địa bàn sẽ thực hiện tốt hơn phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, ai cũng có thể bị xử lý nếu vi phạm nồng độ cồn.

Các phương tiện tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh chụp tổ công tác của Bộ Công an kiểm tra trên đường Lê Lợi, TP Vinh). Ảnh: PV

Về lâu dài, cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm khác, sẽ vẫn tiếp tục chỉ đạo các đội, trạm, công an các địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý, đặc biệt vào khung giờ buổi trưa và buổi tối, các ngày lễ, cuối tuần…