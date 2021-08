Nghệ An áp dụng Chỉ thị 16 tại 14 địa phương với quan điểm: Cao hơn một mức, sớm hơn một bước

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, việc làm ngay, khẩn cấp thời điểm này là phải tập trung khẩn cấp truy vết, khoanh vùng các F0. Công tác này rất khó, rất mệt, nhưng dù khó thế nào cũng phải làm bằng được, dốc sức làm bằng được. Khi có manh mối phải đeo bám bằng mọi lực lượng để truy vết F0, qua đó bằng mọi giá để sớm ngăn chặn việc lây lan từ các ổ dịch, ngay cả trong khu cách ly. Nếu không làm ngay, không làm khẩn cấp thì dịch sẽ lây lan rộng, ngoài tầm kiểm soát.

Nhấn mạnh quan điểm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời điểm này là cao hơn một mức, sớm hơn một bước, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ quan điểm áp dụng Chỉ thị 16 tại một số địa phương để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và Chỉ thị 15 các địa bàn còn lại. Qua phân tích tình hình dịch và địa hình, địa vật, thì các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong có thể thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Còn các huyện khác thì có thể thực hiện cao hơn một mức, sớm hơn một bước là áp dụng Chỉ thị 16.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng tình với quan điểm là tỉnh đang ở mức nguy cơ rất cao, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các địa phương cần ủng hộ tỉnh thực hiện các giải pháp này. Gắn với đó là phải cố gắng giữ được huyện an toàn, xã an toàn, thôn, bản an toàn, cơ quan an toàn… như Chính phủ đang nói đó là “vùng xanh”.