Nghệ An: Ba trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về giá xăng bị xử lý

.Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành triệu tập 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về giá xăng tăng giá.

Hình ảnh sai sự thật về giá tăng được đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó, ngày 28/10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân đăng tải, chia sẻ bài viết liên quan đến việc giá xăng tăng với nội dung: “Chính thức: Giá xăng tăng lên 29.500.000 đồng/lít từ 15h chiều nay mức cao kỷ lục”, gây tâm lý hoang mang cho người dân, đổ xô đi mua xăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT. Các trường hợp đăng tin sai sự thật về giá xăng bị triệu tập làm việc. Ảnh: Cẩm Phú Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức xác minh, làm rõ danh tính của những trường hợp vi phạm. Tính đến 15h chiều ngày 29/10/2021, đã làm việc với 03 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến việc giá xăng tăng cao.



Tại buổi làm việc, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự giác gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.