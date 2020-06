Nghệ An bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Sáng 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, đề xuất chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện toàn diện các nội dung CCHC. Với những nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác CCHC của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo 10 năm thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng Chương trình CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.