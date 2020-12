Nghệ An bàn giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An phối hợp VCCI Chi nhánh Nghệ An tổ chức hội thảo với chủ đề “Cải thiện môi trường kinh doanh, từ chỉ số DDCI đến giải pháp nâng cao chỉ số PCI" tỉnh Nghệ An.