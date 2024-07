Thời sự Nghệ An ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 9 chỉ số thành phần; Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của UBND các huyện, thành phố, thị xã gồm 10 chỉ số thành phần.

Tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND được ban hành ngày 28/6/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An năm 2023.

Báo cáo phương pháp luận Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An, năm 2023 Ảnh: Đức Dũng

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 9 chỉ số thành phần, gồm: Gia nhập thị trường, hoạt động cấp phép và thực hiện TTHC; tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; tính năng động và tiên phong của sở, ban, ngành cấp tỉnh; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hiệu lực thiết chế; tăng trưởng xanh và bền vững.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của UBND các huyện, thành phố, thị xã gồm 10 chỉ số thành phần, gồm: Gia nhập thị trường, hoạt động cấp phép và thực hiện TTHC; tính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hiệu lực thiết chế và an ninh trật tự; tăng trưởng xanh và bền vững.

Về đối tượng được đánh giá, các sở, ban, ngành cấp tỉnh (23 đơn vị) được chia thành 02 nhóm: Nhóm A gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở LĐ,TB&XH, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nhóm B gồm Sở Tài chính, Sở VH&TT, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã gồm 21 đơn vị.

Đối tượng trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp sở, ban, ngành của Nghệ An năm 2023 chủ yếu là doanh nghiệp và Hợp tác xã. Trong một số trường hợp, các hộ kinh doanh có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu khảo sát DDCI cấp sở, ban, ngành khi các hộ kinh doanh đó thực sự có tương tác về quản lý điều hành hoặc thực hiện TTHC với sở, ban, ngành.

Đối tượng trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương của Nghệ An năm 2023 chủ yếu là các Hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động ở huyện, thị xã, thành phố và có tương tác với chính quyền địa phương cũng có thể lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương.

Ngoài ra, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình, Liên minh Hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp trong tỉnh và trên các huyện, thị xã, thành phố... sẽ đại diện cho tiếng nói của hội viên (các doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh) đánh giá đối với tất cả các sở, ngành mà doanh nghiệp hội viên của mình có tương tác thông qua việc thực hiện TTHC và dịch vụ công và với 01 địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn của mình.

Khảo sát DDCI Nghệ An năm 2023 sẽ tiếp cận khoảng 3.500 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổng số phiếu thu về của DDCI Nghệ An năm 2023 là 3.000 phiếu đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh (bao gồm dự kiến 1.500 phiếu dành cho phiếu khảo sát DDCI cấp sở, ban, ngành và tối thiểu 1.500 phiếu dành cho phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương) và phiếu điều tra từ chi nhánh VCCI tại Nghệ An, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đánh giá đối với toàn bộ các sở, ngành và địa phương). Cách thức tiếp cận điều tra có thể khảo sát trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thời gian điều tra khảo sát dự kiến từ tháng 6 đến tháng 7/2024.

Tại tỉnh Nghệ An, đánh giá DDCI đã được triển khai từ năm 2020. Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm từ các tỉnh thành phố trong cả nước, tiếp nối DDCI Nghệ An các năm trước đó, năm 2023, DDCI Nghệ An sẽ tiếp tục tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụ thể là các DN/HTX/HKD về công tác điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo các cơ quan đó một cách hệ thống. Thông qua kết quả trên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.