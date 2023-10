Nghệ An ban hành Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 3015/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí gồm 4 nhóm và 32 tiêu chí gồm:

1. Nhóm công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, thành phố, thị xã ( 7 tiêu chí):

- Tố chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Quý I hằng năm Đảng bộ huyện (thành phố, thị xã) ban hành Nghị quyết, Chỉ thị hoặc văn bản chỉ đạo; UBND huyện (thành phố, thị xã) có chương trình hoặc kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (thành phố, thị xã) ban hành chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai đầy đủ các chuyên đề về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

- Hằng năm, tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép với hội nghị khác về tổng kết, triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm, duy trì thực hiện hoặc có ít nhất 02 cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền phòng chống ma túy. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

- Niêm yết lịch tiếp công dân và thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng và đột xuất theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Tổ chức giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, không để tồn đọng, phát sinh phức tạp kéo dài.

- Tổng kết công tác năm, Đảng bộ huyện (thành phố, thị xã) đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”trở lên; Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 02 năm liền kề trước và năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có ít nhất 90% đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; có từ 90% UBND xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên (không có tổ chức cơ sở đảng, đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ); có ít nhất 90% xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

-Tổng kết năm, trên địa bàn huyện (thành phố, thị xã) có ít nhất 01 xã (phường, thị trấn) hoặc cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn được Bộ Công an hoặc UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc về công tác bảo đảm an ninh, trật tự hoặc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huyện (thành phố, thị xã); xã (phường, thị trấn) kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

2. Nhóm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (7 tiêu chí)

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (thành phố, thị xã), có quy chế và hoạt động hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hằng tháng, huyện (thành phố, thị xã) và các xã (phường, thị trấn) mỗi địa phương tổ chức ít nhất 01-02 lần tuyên truyền, phổ biến pháp luật (bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ bí mật nhà nước...) kết hợp nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

- Chỉ đạo xã (phường, thị trấn), cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8); “Ngày Đại đoàn kết toàn dân” (18/11) “Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10); Tháng Hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6); “Ngày phòng, chống mua bán người” (30/7); “Ngày Môi trường thế giới” (5/6); “Tháng An toàn giao thông” (tháng 9) và các phong trào thi đua khác do địa phương phát động với nội dung, hình thức phù hợp, được các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực tham gia. Trong đó hàng năm, tổ chức được ít nhất 02 trong các hoạt động ở quy mô cấp huyện.

Đội CC&CNCH số 6, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh hướng dẫn người dân tại khối 5, thị trấn Con Cuông sử dụng bình chữa cháy. Ảnh tư liệu: CSCC

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở (Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; không có cá nhân bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật.

- Công an huyện (thành phố, thị xã) có kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự hoặc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp.

- Hằng năm, duy trì hoặc xây dựng từ 03-05 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện trở lên hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa (trong đó có ít nhất 01 mô hình được biểu dương thông báo toàn tỉnh).

- Được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đánh giá, phân loại xuất sắc (theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an); 90% xã, phường, thị trấn được đánh giá, phân loại “Xuất sắc” (không có đơn vị yếu).

Công an huyện Quỳ Hợp đã tặng móc khóa an ninh cho người dân trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

- Không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trừ trường hợp do hành động bột phát; không có mâu thuẫn từ trước; không phải là vụ án do các đối tượng trong các băng nhóm gây ra; không có ảnh hưởng và tác động nhiều đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương

3. Nhóm công tác bảo đảm an ninh, trật tự (8 tiêu chí):

- Kéo giảm hàng năm và không phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.

- Không để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành và tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Kiềm chế hoặc giảm ít nhất 6% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước. Không có tội phạm hoạt động có tổ chức, manh động, băng nhóm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

- Kiềm chế, làm giảm không phát sinh người nghiện mới so với năm trước.

Lực lượng Công an ra quân trấn áp tội phạm vì bình yên cuộc sống. Ảnh tư liệu Bình Minh

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Không để xảy ra các vụ, việc cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng trở lên trên địa bàn (theo mức phân loại tại Hướng dẫn số 3514/C66-P1 ngày 24/7/2015 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an); 100% cơ sở do UBND xã, phường, thị trấn quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải được lập hồ sơ quản lý, theo dõi (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

- Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông so với năm trước hoặc không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do công dân cư trú trên địa bàn gây ra. Không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn (nếu xảy ra thì phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng).

- Giảm số vụ trộm cắp tài sản hoặc không để xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

- Không để xảy ra các vụ, việc phức tạp về khai thác tài nguyên, khoáng sản, vi phạm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm gây chết người tạo dư luận xấu trong xã hội.

4. Nhóm công an huyện, thành phố, thị xã (9 tiêu chí)

- Có chương trình, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đó.

- Trong năm, tham mưu huyện (thành phố, thị xã) kiểm tra ít nhất 1/2 số xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an cấp xã tham mưu kiểm tra ít nhất 2/3 thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong bám cơ sở tuyên truyền đưa đề án Xây dựng xã biên giới sạch ma tuý vào cuộc sống. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

- Tham mưu UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng, mê tín dị đoan để hoạt động trái pháp luật gây phức tạp về ANTT.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thu hồi triệt để vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn; đăng ký, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn đạt 100%; cấp, quản lý căn cước công dân; thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin của công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống”. Hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn năm 2030 (Đề án 06/CP).

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát các hệ, loại đối tượng tại địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hướng dẫn của Công an cấp trên. Đảm bảo 100% số đối tượng thuộc diện quản lý theo phân công, phân cấp có hồ sơ, danh sách cụ thể; thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin các loại đối tượng vào phần mềm quản lý đối tượng, số đối tượng đặc xá, tha tù có tỷ lệ tái phạm giảm hàng năm

- Tổ chức trực ban, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định pháp luật

- Thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác, giữ vững lễ tiết tác phong, xây dựng hình ảnh cán bộ Công an nhân dân, tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Có sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc thiết thực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

- Không có đơn, thư phản ánh của Nhân dân về tinh thần, thái độ và những hành vi sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện, cấp xã khi tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân; không có cán bộ bị xử lý kỷ luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an xã Tri lễ (Quế Phong) phối hợp Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền pháp luật về đề án Xã biên giới sạch về ma tuý. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

-Công an huyện (thành phố, thị xã) đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trở lên; Đảng bộ Công an huyện (thành phố, thị xã) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công an huyện (thành phố, thị xã) được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”; có từ 90% cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện (thành phố, thị xã) và Công an xã, phường, thị trấn được phân loại cán bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có cán bộ xếp loại yếu, kém./.