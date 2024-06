Kinh tế Nghệ An ban hành các phương án ứng phó với thiên tai Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND ban hành “Phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024”.

“ Trên địa bàn Nghệ An, năm 2023 là một năm thiên tai diễn biến phức tạp, Cụ thể, có 22 đợt không khí lạnh (trong đó, có 16 đợt gió mùa Đông Bắc); 3 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt; 36 trận lốc, mưa đá, sét, mưa lớn cục bộ tại nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh; 1 đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Xảy ra 45 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm chết 16 người, mất tích 2 người, bị thương 7 người, chìm 6 tàu cá, cháy 10 phương tiện, 11 phương tiện bị hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình ngập lụt tại huyện Quỳ Châu năm 2023. Ảnh tư liệu: Quang An

Vì vậy, các phương án ứng phó với thiên tai được UBND tỉnh triển khai xây dựng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu.

Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu đến nơi ở an toàn, nhất là đối với người già, người khuyết tật, trẻ em. Nâng cao hơn nữa tính chủ động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp và nhận thức của cán bộ, người dân trong công tác phòng chống thiên tai.

Thống nhất và chủ động trong chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sinh tỉnh đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các ngành và các huyện, thành phố, thị xã. Trang bị phương án ứng phó thiên tai tổng quát để các địa phương, các ngành thực hiện; đồng thời xây dựng phương án cho địa phương, đơn vị mình.

Các nội dung của phương án ứng phó thiên tai gồm: Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm; sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nguồn nhân lực ứng phó thiên tai; dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; biện pháp ứng phó và khắc phục với các loại thiên tai; công tác tìm kiếm cứu nạn. UBND tỉnh đã xây dựng các phương án cụ thể đối với phương án ứng phó thiên tai.

Theo đó, thực hiện sơ tán dân phù hợp với cường độ của từng cơn bão và theo Bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão gây ra đối từng khu vực tỉnh Nghệ An của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ngày 6/4/2015, chia thành 5 kịch bản: Bão cấp 16 kết hợp với triều cường; bão cấp 15 kết hợp với triều cường; bão cấp 14 kết hợp với triều cường; bão cấp 13 kết hợp với triều cường; bão cấp 13 kết hợp với triều trung bình.

Để thực hiện sơ tán dân ngập lụt, ngày 25/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3743/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch phương án phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có kịch bản khi lũ trên sông Cả tại Nam Đàn đạt mức báo động III và báo động khẩn cấp, phạm vi sơ tán nhân dân sẽ ảnh hưởng đến 9 huyện, thành thị: Vinh, Con Cuông, Anh Sơn, Thành Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn. Trong trường hợp báo động khẩn cấp, dự kiến số người cần di dời, sơ tán là 94.360 người; đối với báo động III, dự kiến sơ tán 64.786 người dân.

Đối với kịch bản lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi, phạm vi sơ tán dân ảnh hưởng địa bàn thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên và 10 huyện, thị miền núi với dự kiến di dời tại chỗ 87.352 người.

Lũ lụt làm đứt đường giao thông ở huyện Quỳ Châu năm 2023. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Đối với sự cố hồ đập và xả lũ các hồ chứa lớn, phạm vi sơ tán dân đối với các hồ chứa không có cửa van điều tiết xả lũ, khi mưa lớn vượt quá tần suất thiết kế sẽ có nguy cơ gây sự cố hồ đập đặc biệt là các hồ đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ du hồ chứa. Các hồ chứa do địa phương hay công ty quản lý, hàng năm đã có xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho từng hồ.

Do vậy, khi có sự cố xảy ra, cần nhanh chóng thực hiện phương án sơ tán dân vùng hạ du kịp thời theo phương án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ở phạm vi của kịch bản VIII chỉ xây dựng phương án sơ tán dân khi có sự cố hồ đập cho những hồ chứa có quy mô lớn và hồ có quy mô trên 2 triệu m2 nhưng thực sự ách yếu.

Đối với hồ chứa lớn có cửa van điều tiết xả lũ: Hồ Vực Mấu cần xây dựng phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa và vùng lòng hồ Vực Mấu khi mực nước trên hồ +21m. Hồ Sông Sào cần xây dựng phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa và vùng lòng hồ Vực Mấu khi mực nước hồ trên +75.7 m.

Đối với phương án bảo đảm an ninh trật tự, UBND tỉnh giao Công an tỉnh triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các ngầm tràn bến phà, đò ngang, đò dọc để nhân dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến tàu vận tải hành khách trong thời gian thiên tai có khả năng xảy ra hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Thông báo đình chỉ hoạt động các bến phà, đò ngang, đò dọc; ngăn cản người và phương tiện qua các ngầm tràn, chỉ dẫn giao thông để đảm bảo an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn các cơ sở phát thanh, truyền hình, các công trình viễn thông, các trụ ăng ten trong khu dân cư, phương án dự phòng và đảm bảo an toàn, thông suốt liên lạc với Trung ương, tỉnh, huyện, thị. Triển khai phương án thông tin truyền thông, kịp thời phát tin cảnh báo các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với thiên tai; các Công điện, Văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh.

Căn cứ vào bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, các ngành, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai theo quy định.

Công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng của các ngành, các cấp, các tổ chức doanh nghiệp, lực lượng tình nguyện và các tầng lớp nhân dân sẵn sàng điều động để chủ động ứng phó trước mọi tình huống khi có thiên tai xảy ra.