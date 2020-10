Nghệ An ban hành công điện khẩn khắc phục hậu quả thiên tai

Công điện nêu rõ: Vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lũ lớn, gây ngập úng trên diện rộng và lũ lớn trên sông Cả, đến nay nhiều vùng còn bị úng ngập.

Công trình cầu trên địa bàn huyện Thanh Chương bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Phú Hương Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT - TKCN) tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.



Yêu cầu nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá… trên sông, suối khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng cần bố trí lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cho bà con sau lũ không bị đói, rét, sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho nhân dân sau lũ.

Hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn Nghệ An bị ngập nước trong đợt lũ này. Ảnh: Phú Hương Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng và hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh cho người và gia súc;



Đảm bảo an toàn giao thông; huy động máy móc, thiết bị để xử lý các vị trí sạt lở, ách tắc; Phối hợp với lực lượng công an để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Thường xuyên báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra về UBND tỉnh (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) biết để kịp thời xử lý./.