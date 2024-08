Xây dựng Đảng Nghệ An ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đã đánh giá kết quả đạt được cũng như đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới.

Về mục tiêu tổng quát:

Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39- NQ/TW và Chương trình số 68-CTr/TU để xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đến năm 2045 là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Nghệ An sẽ là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh Cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh Ảnh: Thành Cường

Mục tiêu cụ thể:

Tập trung quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước; trách nhiệm, tự hào đối với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tầm quan trọng của phát triển toàn diện đối với tỉnh Nghệ An. Phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa xứ Nghệ, tiềm năng, thế mạnh về con người và tài nguyên thiên nhiên để xây dựng và phát triển Nghệ An toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại.

Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lớn của tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chương trình số 68-CTr/TU.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Đề án là của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Khắc phục kịp thời và hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả.

Mở rộng phạm vi tác động của công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chương trình số 68-CTr/TU.

Đề án đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chương trình, dự án, đề án thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chương trình số 68- CTr/TU trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

7. Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án.

9. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.