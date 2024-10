Kinh tế Nghệ An ban hành quy định về thủ tục đăng kiểm xe cơ giới UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An.

Thủ tục hành chính được ban hành mới, bổ sung, sửa đổi trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An.

1. Thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đăng kiểm:

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong trường hợp còn hiệu lực nhưng hư hỏng, bị mất, rách hoặc có sự sai khác về thông tin (1.012875):

+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu hoặc Tem kiểm định lần đầu xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định bị mất: 01 ngày làm việc.

+ Đối với trường hợp bị mất đồng thời Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới và trường hợp mất Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu hoặc Tem kiểm định thuộc đối tượng miễn kiểm định: 1 ngày làm việc kể từ ngày khai báo.

+ Trường hợp thông tin sai khác so với hồ sơ phương tiện của xe do đơn vị đăng kiểm in sai: 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Cách thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 72 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP. Vinh.

Lệ phí: 23.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm:

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (1.0012610):

+ Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm: 1 ngày làm việc. Cách thức: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 72 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP. Vinh.

+ Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: Thông báo thời gian kiểm tra: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ xe. Thời gian kiểm định xe: 01 ngày làm việc.

Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng/1 giấy chứng nhận kiểm định, riêng đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng/1 Giấy chứng nhận kiểm định.

Mức thu phí, lệ phí kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định: 20.000 đồng/1 giấy. Riêng đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 45.000 đồng/ 1 Giấy chứng nhận kiểm định.

Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12/2016 và Thông tư số 55/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.