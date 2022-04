Nghệ An: Bán thực phẩm chức năng giá cao dưới vỏ bọc 'làm từ thiện'

Từ miền xuôi…

Thời gian gần đây, tại các vùng quê ở huyện Nghi Lộc, có một nhóm người với những bộ đồ sang trọng, len lỏi tới các nhà văn hóa lợi dụng tư vấn, giới thiệu sản phẩm để bán thực phẩm chức năng cho người dân với giá rất cao. Để lôi kéo người dân đến với các buổi tư vấn, nhóm người này còn gửi trực tiếp đến từng hộ dân, trong đó phần lớn là các hội viên của hội người cao tuổi. Trong giấy mời ghi đây là chương trình “giao lưu, tặng quà và chăm sóc sức khỏe”. Tất cả những người đến tham gia, đều được nhận phần quà trị giá 120.000 đồng. Chính vì thế, những buổi tư vấn này đã thu hút được đông đảo bà con đến dự.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, công ty này có địa chỉ ở một vùng quê heo hút tại tổ 4, ấp Bưng Cơ, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Công ty này cũng chỉ mới được cấp phép hoạt động từ một năm trước, và kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. Tuy vậy, nhưng các nhân viên công ty lại quảng cáo “thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh”. Theo quy định hiện hành, đây là hành vi bị cấm.

Người đàn ông liên tục quảng cáo về công dụng thần kỳ của thực phẩm chức năng. Ảnh: Tuyên Trần

Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị C. (72 tuổi, xã Nghi Vạn), cho biết, đến nay bà vẫn còn tiếc số tiền dành dụm đã bỏ ra để mua các sản phẩm này. Sau khi nghe quảng cáo, bà đã quyết định bỏ 1,5 triệu đồng để mua 3 hộp "thực phẩm bổ sung SURE PRO". "Khi mua 3 hộp này với giá 1,5 triệu đồng, chúng tôi được họ tặng thêm 3 hộp nữa và 1 lọ tinh dầu xoa bóp, đồng thời hứa hẹn sau 20 ngày nữa sẽ trở lại hoàn trả toàn bộ số tiền 1,5 triệu đồng mà tôi đã mua. Nhưng chờ mãi, đến giờ hơn 1 tháng rồi cũng chẳng thấy họ quay lại. Còn mấy hộp này tôi cũng chẳng dám mở ra uống vì con cháu khuyên can", bà C. nói. Sau khi tiếp cận được với sản phẩm thực phẩm chức năng mà người dân đã mua, phóng viên đã thực hiện quét mã vạch in trên sản phẩm, cũng như tra trên mạng thì đều nhận được kết quả là không tìm thấy sản phẩm này.