Nghệ An: Bảo đảm không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

(Baonghean.vn) - Chiều 14/11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An làm việc với các đầu mối kinh doanh xăng dầu, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Theo báo cáo của Cục quản lý thị trường Nghệ An, qua công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua cho thấy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn cục bộ tại một số thời điểm, ở một số địa phương, nhưng không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng...

Để kịp thời nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu, chiều 14/11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã tiến hành làm việc với doanh nghiệp cung ứng xăng dầu trên địa bàn, như Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (TP. Vinh), Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Nhật (TX. Cửa Lò). Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chia sẻ, mặc dù khó khăn về nguồn cung, nhưng đến thời điểm này hoạt động cung ứng vẫn đầy đủ.

Tại Công ty Xăng dầu Nghệ An, ông Nguyễn Sỹ Văn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết, vẫn đáp ứng được từ 32.000 - 33.000m3 xăng, dầu/tháng. Hiện tại, công ty đang tiếp tục cố gắng thương thảo với các đối tác để nhập tăng thêm khối lượng khoảng trên 20% lượng xăng, dầu cho địa bàn Nghệ An. Ông Nguyễn Sỹ Văn cho biết, hiện nay, một số cây xăng, dầu trên địa bàn có thiếu nhưng chỉ cục bộ, tạm thời, chậm nhất là trong ngày sẽ được điều tiết, cố gắng cung ứng kịp thời xăng, dầu cho các cửa hàng bán lẻ.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh cho biết: Dù nguồn cung xăng, dầu trong nước đang hạn chế, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn song công ty sẽ nỗ lực đáp ứng đủ nhu cầu nhiên liệu trên địa bàn tỉnh...

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết thêm: Địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay chưa xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu. Việc thiếu hụt cục bộ ở một số nơi được khắc phục nhanh chóng, kịp thời phục vụ nhân dân.

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, phân phối yêu cầu cung ứng đầy đủ hàng, kịp thời cho các cửa hàng trong hệ thống của mình.

Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan hoạt động trên các tuyến biển, vùng biển để kiểm tra, giám sát trên các vùng biển của các cửa hàng xăng dầu; phối hợp với chính quyền các địa phương giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không có lý do theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện nay các thương nhân đầu mối vẫn đảm bảo cung ứng 58.000-62.000m3/tháng, cụ thể: Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000-33.000m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000m3 xăng, dầu/tháng.