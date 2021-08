Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ đi tiêu thụ

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nguyễn Đức Hải, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con.

Cụ thể, vào khoảng 2h ngày 1/8, thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan, Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận định có 2 đối tượng đi xe ô tô 7 chỗ, sơn màu trắng, mang BKS 37A - 032.58 đang vận chuyển trái phép một số động vật hoang dã (hổ) không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi qua địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng số tang vật là 7 cá thể hổ. Ảnh: Văn Trường Vào lúc 04h00 cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai tổ chức vây bắt tại Km 421+200 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Quá trình vây bắt, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn lái xe lạng lách, cản trở và đâm vào xe lực lượng công an truy đuổi để hòng chạy thoát. Nhưng với sự quyết tâm, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm, tổ công tác đã bắt giữ thành công 2 đối tượng là: Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Lai (SN 1967, lao động tự do, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ là 7 cá thể hổ đang sống có tổng trọng lượng khoảng 33kg. 7 hổ con có tổng trọng lượng khoảng 33 kg. Ảnh: Văn Trường Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận số hổ con nói trên được đựng trong 4 sọt nhựa các loại và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được vận chuyển từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An tiêu thụ.

Khi tổ công tác áp sát được xe của đối tượng thì đối tượng đã lùi xe vào xe ô tô của tổ công tác. Ảnh: Đ.C Hiện 7 cá thể hổ được Phòng Cảnh sát môi trường bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Pù Mát.



Việc phá thành công chuyên án trên góp phần vào thực hiện việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.