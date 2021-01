Nghệ An: Bắt 3 đối tượng thu giữ 12 bánh hêroin, 54.000 viên ma túy

Vào hồi 20h15 ngày 01/01/2021, tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Lực lượng Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh phối hợp đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP tỉnh Nghệ An); Phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ 02 đối tượng gồm: Già Duy Chung, SN 20/5/2003, trú tại bản Huồi Viêng, và Già Bá Kênh, SN 2004, cả hai trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Chung và Kênh. Ảnh: Anh Bách Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 01 kg ma túy đá và 01 xe máy. Mở rộng điều tra đến 23h cùng ngày (01/01/2021) tại khu vực Trường phổ thông trung học cơ sở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Lực lượng đánh án tiến hành giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Và Bá Giờ, SN 2000, trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật vụ án. Ảnh: Anh Bách Theo lời khai ban đầu, các đối tượng nhận vận chuyển số lượng ma túy trên của một đối tượng người Lào từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá tiền công thỏa thuận là 300 triệu đồng, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ. Và Bá Giờ - đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Anh Bách Hiện nay lực lượng đánh án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.