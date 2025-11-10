Thứ Bảy, 11/10/2025
Nghệ An: Bắt 4 đối tượng lợi dụng thời điểm người dân chạy lũ để trộm cắp tài sản

Văn Hậu 11/10/2025 15:35

Lợi dụng mưa lũ, nước sông dâng cao, người dân phải sơ tán, Nguyễn Viết Phương đã rủ 2 em trai và 1 em họ tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Ngày 11/10, Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng lợi dụng tình hình bão, lụt xảy ra trên địa bàn để trộm cắp tài sản của các nhà dân.

tang vat trom
Tang vật vụ án thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Theo đó, khoảng 10h ngày 9/10, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của 1 người dân ở xóm Thuận Yên về việc gia đình người này bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong quá trình đi sơ tán do mưa bão.

Mặc dù đang trong thời điểm tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra, nhưng xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Tân Phú đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đến 6h ngày 10/10, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007) cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995) trú xã Nghĩa Đồng. Trong 4 đối tượng bị bắt giữ thì Sơn, Phương và Mạnh là anh em ruột trong một gia đình.

cac doi tuong trom
Các đối tượng bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng tình hình mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi, Phương đã chủ động bàn bạc và rủ 2 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp. Tài sản sau khi trộm được các đối tượng đưa sang xã khác để cất giấu nhằm đối phó với Cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ: 2 thuyền, 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Hiện Công an xã Tân Phú đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

