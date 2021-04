Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 từ huyện Con Cuông

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho ông Hoàng Sỹ Kiện - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông, Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Bá Hậu

Tính đến thời điểm này, hoạt động tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Con Cuông đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn. Bác sĩ Hà Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An là người được tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi được tiêm vaccine Covid-19 và tin rằng cùng với ý thức phòng chống dịch của người dân thì vaccine sẽ là vũ khí hữu hiệu giúp bảo vệ cộng đồng an toàn trước đại dịch”.