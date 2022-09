Nghệ An: Bắt đối tượng dùng súng cướp tài sản

Thứ năm, ngày 01/09/2022 - 15:31

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh, manh động, có vũ khí nóng.

Bình Minh