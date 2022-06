Nghệ An: Bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng trong chuyên án đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn huyện Yên Thành. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi.

Trước đó, đầu tháng 4/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để qua mắt lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của nhiều điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm; đồng thời, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An trong quá trình phá án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng hạn chế tối đa các giao dịch trực tiếp và liên lạc qua điện thoại di động mà chủ yếu sử dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Whatsapp… để liên lạc và thường xuyên thay đổi số điện thoại.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, ngày đêm theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng và thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 06/5/2022, xét thấy thời cơ phá án đã chín muồi, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 08 tổ công tác, tiến hành bắt giữ 08 đối tượng cùng trú tại huyện Yên Thành về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Lê Đình Lợi (SN 1987), Vũ Văn Vinh (SN 1977), Phan Văn Dương (SN1985), Hoàng Vũ Trung (SN 1988), Thái Ngọc Quý (SN 1974), Lê Xuân Quang (SN 1981), Dương Đức Mạnh (SN 1988), Vũ Duy Đông (SN 1989). Tang vật thu giữ gồm 80 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 06 thẻ ngân hàng, phong tỏa 05 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ, cầm đầu đường dây là Lê Đình Lợi và Vũ Văn Vinh. Lợi và Vinh tổ chức cho các đối tượng khác làm đầu mối đại lý tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, sử dụng công nghệ cao qua điện thoại di động, qua ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn để giao dịch. Các đối tượng đại lý cấp dưới gửi số lô đề và tiền đánh bạc của các con bạc về cho Lợi và Vinh để hưởng phần trăm tiền “hoa hồng”.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến ngày 31/5/2022, Ban chuyên án bắt giữ thêm 03 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên, gồm: Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1989), Lê Văn Chất (SN 1978) cùng trú tại thành phố Hà Nội, Cao Thị Lan (SN 1983) trú tại huyện Yên Thành. Tang vật thu giữ 03 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 25/4/2022 đến 31/5/2022, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là gần 8,4 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.