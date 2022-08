Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán 3,5 tạ pháo nổ trái phép

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 03 đối tượng về tội mua bán hàng cấm (3,5 tạ pháo nổ).