Nghệ An: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu 3 đường dây ma túy lớn

Đông là đối tượng cầm đầu 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về thành phố Vinh và trung chuyển đi các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ mà Công an thành phố Vinh đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa từ trước.

Công an thành phố Vinh bắt giữ trùm ma túy Trần Văn Đông. Ảnh: Đức Vũ Cụ thể, ngày 07/9/2020, CATP Vinh bắt giữ 04 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ: 13 bánh heroin, 10,1kg ma túy đá, 10.221 viên ma túy tổng hợp; ngày 19/12/2020, Công an TP. Vinh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đồn Biên phòng Thanh Thủy, huyện Thanh Chương phá chuyên án, bắt 02 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 02kg ketatamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp, 20kg pháo nổ. Tiếp đến vào ngày 21/02/2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, lực lượng Công an Nghệ An và Biên phòng bắt 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 02kg ma túy đá, 02kg ketamine, 02 bánh heroin.



Trong các chuyên án khám phá nói trên, đối tượng Trần Văn Đông là người đứng sau chỉ đạo tất cả mọi hoạt động của đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, liên tiếp các "chân rết" của Đông đã bị Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan đấu tranh, bóc gỡ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi các đường dây ma túy nói trên của Đông bị đánh sập, "ông trùm" ma túy đã bỏ trốn vào Nam và tiếp tục móc nối, cấu kết để thiết lập các đường dây tội phạm mới.

Quá trình điều tra các chuyên án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chứng minh, làm rõ được hành vi phạm tội và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xác minh Đông đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã bị can số 14/CSMT-Đ4 ngày 05/8/2021. Nhận thấy đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Số lượng ma túy thu giữ trong chuyên án ngày 7/9/2020 do Trần Văn Đông cầm đầu chỉ đạo, điều hành đường dây. Ảnh: Đức Vũ Sau nhiều tháng bí mật theo dõi, đến rạng sáng 6/8/2021, nhận được thông tin Trần Văn Đông đang xuất hiện ở khu vực đường biên giới Việt Nam - Lào thuộc vùng núi xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Công an thành phố Vinh, Công an huyện Thanh Chương đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng xác minh, truy bắt. Mặc dù Đông đã ngụy trang dưới vỏ bọc mới để tranh thủ ghé thăm nhà, nhưng không thể qua mắt các trinh sát có kinh nghiệm. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi "ông trùm" Trần Văn Đông vừa từ nhà ra ngoài đường tại khu vực thuộc xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương thì bất ngờ các tổ công tác ập vào nhanh chóng khống chế, bắt giữ; thu giữ 01 gói heroin, 16 viên ma túy tổng hợp, 01 ôtô và 04 điện thoại di động.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Trần Văn Đông để tiếp tục điều tra, mở rộng.