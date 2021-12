Nghệ An: Bắt giữ kẻ bịa đặt thông tin, kêu gọi từ thiện, lừa tiền của 1.600 nạn nhân

Trước đó, vào đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Thái Hòa tiếp nhận đơn trình báo của công dân trên địa bàn về việc đã chuyển số tiền 2 triệu đồng cho một đối tượng không quen biết sau khi đọc được các bài đăng của đối tượng này trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ các trẻ em tàn tật, đáng thương.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh tại nhiều địa phương trên cả nước.