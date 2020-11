Nghệ An bắt giữ, xử lý gần 3.000 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng

Cũng trong tháng 10/2020, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại QL1A thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), có 1 xe ô tô vận tải đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 36C-317.41 do ông Nguyễn Văn Kiên ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là lái xe kiêm chủ hàng. Qua kiểm tra, Đội QLTT số 4 đã phát hiện trên xe có vận chuyển 60 kg chân gà rút xương không rõ nguồn gốc , xuất xứ.

Cuối tháng 10/2020, Đội QLTT số 11- Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thuốc lá tại TP. Vinh ở phường Hưng Bình và đường Phan Chu Trinh (phường Đội Cung), phát hiện các cơ sở này đều vi phạm bày bán lượng lớn sản phẩm hàng hóa không được phép lưu thông trên thị trường.

10 tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 2.955 vụ vi phạm về buôn bán pháo nổ, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đã xử lý là 2.671 vụ, với tổng giá trị thu phạt gần 10 tỷ đồng. Trong đó, phạt hành chính gần 5 tỷ đồng và tịch thu, tiêu hủy số lượng hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 10/2020, toàn tỉnh phát hiện, bắt 331 vụ, 352 đối tượng và thu giữ 231 kg pháo các loại; 31 tấn động vật và nhiều hàng hóa nhập lậu, không có nguồn gốc trị giá hơn 400 triệu đồng. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành

Qua hàng loạt vụ việc vi phạm đã được các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy, những tháng trước Tết Nguyên đán, do nhu cầu của thị trường về tiêu thụ số lượng lớn hàng hóa, nhất là pháo nổ, thuốc lá, thực phẩm, nên các loại tội phạm cũng theo đó gia tăng, hoạt động ráo riết hơn.

Không những vậy, các đối tượng phạm tội còn sử dụng nhiều hành vi, thủ đoạn tinh vi để nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ví như tự chế các khoang chứa của xe ô tô để che giấu; ngụy trang che giấu hàng cấm, hàng lậu trong các thùng hàng hóa là bánh kẹo hoặc hoa quả và chuyên chở trên các phương tiện vận tải hiện đại, chủ yếu là ô tô các loại.

Các đối tượng còn lợi dụng địa bàn vắng hoặc thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, để phòng, chống các loại tội phạm này đòi hỏi ngoài lực lượng quản lý thị trường thì còn phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng khác như công an, hải quan, biên phòng… và cả chính quyền các địa phương.

Các cơ quan chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh tư liệu Đặng Cường

Đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, trong tháng 10/2020, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý 498 tin báo tố giác tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, có các tin báo về vi phạm buôn bán pháo nổ, hàng lậu, hàng nhái…Từ các tin báo, công an các địa phương đã xác lập các chuyên án đấu tranh, triệt phá. Điển hình như ngày 26/10, tại khu vực xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, Công an thị xã Thái Hòa đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Đậu Văn Hiếu (SN 1989) trú tại xóm Đồng Xuân, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) khi đang có hành vi vận chuyển hàng cấm trên 1 chiếc xe ô tô bán tải; phát hiện có 5 bì xác rắn giấu dưới hàng ghế sau xe, bên trong có chứa 98 hộp pháo hình chữ nhật với tổng trọng lượng 151 kg. Không chỉ lực lượng công an, trong tháng qua, Cục Hải quan tỉnh cũng đã phát hiện, xử lý 10 vụ việc, trong đó 1 vụ về buôn bán ma túy, thu giữ 595g nghi là ma túy đá; 8 vụ vi phạm hành chính và 1 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ 12 kg pháo các loại. Thời gian áp Tết, Cục Hải quan sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống các loại tội phạm, gian lận thương mại.

Ông Nguyễn Văn Hường - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị đã ban hành các kế hoạch công tác cụ thể trong từng lĩnh vực. Riêng đối với phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo nổ, Cục Quản lý thị trường đã ra Kế hoạch số 769/KH-QLTT.NVTH ngày 4/9/2020, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống, xử lý các vụ việc vi phạm.

Tại cuộc họp Khối Nội chính cuối tháng 10/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan chức năng gia tăng các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ; tăng cường công tác phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo chất lượng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu và bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán.