Nghệ An bắt khẩn cấp cán bộ Ban Dân tộc liên quan đề án phát triển dân tộc Ơ Đu

(Baonghean.vn)- Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.