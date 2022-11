Nghệ An: Bắt nguyên Đội trưởng Đội Quản lí trật tự đô thị Cửa Lò

Thứ ba, ngày 15/11/2022 - 15:26

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình Minh – Văn Hậu