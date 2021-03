Nghệ An: Bắt ổ nhóm lừa xin việc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 19/3, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xin việc làm. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Thời gian gần đây, trước thông tin về việc xuất hiện một ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo xin việc làm, gây bức xúc trong dư luận, Công an TP Vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được các đối tượng liên quan đến ổ nhóm lừa đảo trên và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Trần Anh Tuấn. Ảnh: Trọng Tuấn

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng liên quan gồm Trần Văn Quân, SN 1987, trú tại Khối 12, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Trần Anh Tuấn, SN 1984, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 18/3, Đội Hình sự Công an thành phố Vinh đã phối hợp với Công an phường Trường Thi, phường Quán Bàu và các lực lượng liên ngành tổ chức giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở và bắt giữ các đối tượng trên.