Nghệ An: Bắt quả tang cơ sở khai thác 800m3 đá trắng trái phép

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây thiệt hại cho Nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị bắt giữ. Ảnh: Trọng Tuấn

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.