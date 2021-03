Nghệ An: Bắt tài xế và chủ xe trong vụ 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 24/3, Thượng tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án, tang vật và 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Phòng An ninh điều tra (PC09, Công an tỉnh Nghệ An), để khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.