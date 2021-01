Nghệ An: Bắt thanh niên vận chuyển 3 cá thể tê tê

Vào khoảng 10 giờ ngày 29/1, đối tượng Bùi Đình Quốc (SN 1985, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 3 cá thể tê tê đến địa phận xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thì bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ, cùng tang vật bao gồm 3 cá thể tê tê, 1 xe mô tô BKS 38M1-121, 1 điện thoại di động.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hồ Ngọc

Ngày 30/1/2021, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.