Nghệ An: Bắt vụ vận chuyển 7.000 con gia cầm có dấu hiệu bệnh

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 13/2, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quỳnh Hồng, Đội quản lý thị trường số 4 đóng chân tại huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh và Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Quỳnh Lưu đã yêu cầu dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43C - 141.21 do ông Nguyễn Ngọc Thôi, trú quán tại Đà Nẵng điều khiển, đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng thu giữ 80 thùng giấy, chứa 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hồng Diện Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 80 thùng giấy, chứa 7.000 con gia cầm khoảng 5 ngày tuổi. Trong đó, gà 3.600 con, vịt 3.400 con. Toàn bộ gia cầm đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc xuất xứ và đã yếu, ủ rũ, có dấu hiệu của dịch bệnh. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, lái xe Nguyễn Ngọc Thôi đã thừa nhận toàn bộ gia cầm là của ông và vận chuyển với mục đích kinh doanh.



Ngày 14/2, sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.