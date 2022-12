Nghệ An: Bắt xe khách giường nằm vận chuyển hơn 60kg pháo

Thứ sáu, ngày 23/12/2022 - 20:52

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Minh