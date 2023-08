Nghệ An Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 31/8, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023.

Dự Lễ Bế giảng có TS. Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 khai giảng ngày 17/11/2021, bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An với 126 học viên.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Sau 2 năm học tập, 126 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị đã được trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và Pháp luật; Khoa học lãnh đạo, những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh...

TS. Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: T.L

Qua khóa học giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại khá và giỏi.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: TS. Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt kế hoạch học tập đề ra và đánh giá cao kết quả đạt được, thể hiện sự nỗ lực của các đồng chí học viên, nhất là trong điều kiện vừa công tác, vừa học tập, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: T.L

Dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng 6 học viên “Học tập giỏi, rèn luyện tốt”. Ảnh: T.L

Nhấn mạnh việc phải xác định học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân là công việc thường xuyên, công việc suốt đời, vì thực tiễn luôn luôn vận động, lý luận không ngừng phát triển, phải là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Các đồng chí Đậu Tuấn Nam và Lê Đức Cường bày tỏ mong muốn, trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách vận dụng sáng tạo để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: T.L

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Lê Đức Cường cũng cảm ơn và mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Nghệ An.