Nghệ An: Bị công an triệu tập vì đăng tin 'công ty có F0 nhưng giấu' lên Facebook

Ngày 30/8, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh), triệu tập Lữ Thị Hằng (26 tuổi, trú tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu), vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên Facebook cá nhân.

Một ngày trước, Hằng lên Facebook cá nhân đăng tải thông tin "công ty emtech đã có F0. Công ty dấu mấy hôm".

Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: TH Trong khi đó, theo xác minh của Công an phường Vinh Tân, Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An có địa chỉ ở khối 2 (phường Vinh Tân, TP Vinh), có hơn 2.000 công nhân, đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19 nào. Công ty vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nội dung Hằng đăng tải đã khiến rất nhiều công nhân có tâm lý hoang mang.



Sau khi bị triệu tập, Hằng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an phường Vinh Tân đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử phạt theo quy định.

Thời gian qua, hàng loạt trường hợp ở Nghệ An bị triệu tập và xử phạt vì đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội.

Nhà chức trách đã nhiều lần đề nghị người sử dụng mạng xã hội Facebook khi đăng các thông tin nói chung và thông tin về dịch Covid-19 nói riêng lên trang Facebook cá nhân cần tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, chỉ đăng những thông tin đã được kiểm chứng từ những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền phát ngôn. Hoặc đăng các thông tin về dịch Covid-19 trên cơ sở dẫn lại nguồn tin từ các địa chỉ như: Cổng thông tin điện tử Nghệ An; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; Báo Nghệ An; Đài Truyền hình Nghệ An; Trang Fanpage “Tin tức phòng, chống Covid – 19 tỉnh Nghệ An” của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Nghệ An tại địa chỉ https://Facebook.com/sttttna.