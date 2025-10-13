Xây dựng Đảng Nghệ An biểu dương 151 điển hình 'Dân vận khéo', điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 Sáng 13/10, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" - Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị được tổ chức trong không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2025), chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 151 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong đợt này.

Nhiều mô hình, điểm sáng nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, trong giai đoạn 2021 – 2025, công tác dân vận trên địa bàn Nghệ An có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Toàn tỉnh đã xây dựng được 22.830 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với tiêu chí “rõ việc, rõ đối tượng, rõ địa chỉ”, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự mà còn trở thành “những hạt nhân lan tỏa niềm tin, tinh thần đồng thuận và khát vọng xây dựng quê hương”.

Song song với đó, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được đẩy mạnh, đạt được những kết quả nổi bật với 462 điểm sáng dân chủ ở cơ sở được xây dựng, duy trì và nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà vững chắc cho việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình giao lưu – trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Minh Quân

Điểm nhấn của hội nghị là chương trình giao lưu – trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiêu biểu, qua đó, đại biểu được nghe những câu chuyện sinh động, chân thực từ cơ sở, như: Đồn Biên phòng Môn Sơn vận động học sinh vùng biên tiếp tục đến trường, vừa giúp đỡ vật chất, vừa bồi dưỡng ý chí, niềm tin; cách làm sáng tạo của Câu lạc bộ liên thế hệ bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến) trong huy động cộng đồng chăm sóc người cao tuổi, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; hay kinh nghiệm của xóm Hà Cát (xã Minh Châu) trong thực hiện dân chủ, công khai các khoản đóng góp, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở...

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào "Dân vận khéo" và thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, đồng thời nhấn mạnh: “Công tác dân vận là sợi dây kết nối giữa ý Đảng và lòng dân; là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ dân vận phải thực sự "gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân"; mỗi mô hình "Dân vận khéo" phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò làm chủ, sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân là điển hình Dân vận khéo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân là điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" trao giấy chứng nhận cho 45 tập thể và 34 cá nhân là điển hình Dân vận khéo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh trao giấy chứng nhận cho 52 tập thể và 21 cá nhân là điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 điển hình về các điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025.