Thời sự Nghệ An bổ sung kế hoạch sử dụng đất dự án WHA Industrial Zone 2, Điện khí LNG, Cảng Cửa Lò Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp Nghệ An yêu cầu bổ sung kịp thời kế hoạch sử dụng đất cho dự án WHA Industrial Zone 2, Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đây là những dự án có tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD, đóng vai trò chiến lược trong phát triển công nghiệp, năng lương và logistics của tỉnh.

Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng vừa ký ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2025.

Trong đó, Tổ công tác giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp các đơn vị liên quan bổ sung kịp thời kế hoạch sử dụng đất cho các dự án trọng điểm như: WHA Industrial Zone 2 Nghệ An (183,37ha); Điện khí LNG; Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

Dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (thuộc KCN Nam cấm D), tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 31/12/2024.

Dự án có vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 183,37 ha tại các xã: Nghi Hưng Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500MW sẽ được triển khai tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,11 tỷ USD. Ảnh minh họa: AI

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500MW (gồm 2 tổ máy x 750MW) sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, sẽ được triển khai tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,11 tỷ USD.

Dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ trên tổng diện tích khoảng 210 -360 ha và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT. Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của nhà máy sẽ nhập khẩu LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên tại Quy hoạch Điện VIII này.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ được triển khai thuộc khu bến Bắc Cửa Lò, cảng biển Nghệ An tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, gắn với Khu Kinh tế Đông Nam để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải biển quốc tế (ITID) đầu tư với tổng mức gần 7.325 tỷ đồng, triển khai trong 2 giai đoạn từ này đến 2030.

Tháng 7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ đầu tư xây dựng 3 bến cập tàu, trong đó có 2 bến cho tàu đến 50.000 DWT và 1 bến cho tàu 100.000 DWT, với tổng chiều dài toàn bến 800m và hệ thống công trình phụ trợ như: đê chắn sóng dài 1.550m, cầu kết nối từ cầu dẫn ra bến, luồng tàu, khu quay trở và đậu tàu.

Bên cạnh đó, Khu hậu phương cảng có diện tích sử dụng đất 32ha để xây dựng các công trình như: bãi container, khu CFS (trạm tập kết hàng hóa từ chủ hàng để đóng vào container), kho hàng, bãi hàng tổng hợp, bãi hàng rời, đường nội cảng, bãi đỗ xe, trạm nhiên liệu… Đồng thời diện tích sử dụng mặt biển cho khu cảng nước sâu là 208,15ha để xây dựng các công trình cảng xa bờ gồm: bến cập tàu, đê chắn sóng, cầu kết nối cầu dẫn với bên cập tàu; khu quay trở và luồng hàng hải.