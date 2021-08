Nghệ An bố trí xe trung chuyển lao động hồi hương bằng xe máy

Do nhiều người không biết được trung chuyển về tận quê nên thanh tra giao thông phải giải thích. Ảnh: Tiến Hùng

"Trước mắt, chúng tôi đã bố trí các xe khách chở các lao động, kèm theo xe tải để chở xe máy của họ. Do sáng nay các lao động hồi hương rải rác nên phải chờ đủ người thì xe khách sẽ xuất phát", ông Hải nói và cho hay, các xe khách chở người hồi hương từ tâm dịch sẽ phân ra 3 tuyến: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48. Khi đến huyện nào, Sở Giao thông và Vận tải sẽ liên hệ để huyện đó chịu trách nhiệm ra đón công dân của mình đưa đi cách ly tập trung.

Những chiếc xe máy được gom lại bên đường chờ trung chuyển về quê. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, đối với những người quê ở các tỉnh khác chạy xe máy từ tâm dịch về quê đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông và Vận tải đang đề nghị lực lượng CSGT gom thành từng đoàn để áp tải qua địa phận tỉnh Nghệ An một cách an toàn.